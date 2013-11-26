港报社评：上海与新加坡夹击，香港须振奋保优势--信报11月26日

香港总商会昨天发表《商业前景调查报告》，6成受访企业认为，香港过去一年的竞争力下降，7成认为新加坡作为商业及金融中心比香港优胜；汇控亚太区副主席王冬胜于商会的研讨会上警告，香港的优势渐遭新加坡和上海超越。

上海自贸区将试行人民币资本账目彻底开放，发展动力源源不绝。新加坡，狮城的外汇和私人理财业务已成为地区枢纽。

上海自贸区试验金融对外开放，最新透露，大方向确定区内与境外资金和资本完全打通，至于资金流进区内后与境内则“有限渗透”。这个“有限渗透”范围究竟有多大，未见透露，却表明“政策有力”，此举势必进一步削弱香港离岸金融功能的优势。

人民币国际化继续推进，香港再难以独享离岸金融功能的地位，并非只须人民币离岸市场“做大个饼”那么简单。过去30年，香港作为内地加工贸易的转口港，到成为内地企业的海外融资平台，都一一发挥过重要作用，但作用又逐渐递减，而每一次作用的盛衰，都受内地的政策监管与放松直接影响。

王冬胜指，香港长远发展策略可考虑加强与广东经济合作。但检视伦敦金融中心，同样是在城市“产业空洞化”的基础上，以金融理财业务发展冠全球，国际金融中心地位稳如泰山，值得香港参考。

香港具备发展财富管理业务的基础。目前新加坡为私人财富业务枢纽，但其业务主要是美元离岸市场。香港可争取起步先发之机，发展成人民币离岸市场的私人财富管理中心。

中国加快金融开放下，香港若不及早寻找新的增长点，社会将付出沉重代价。

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