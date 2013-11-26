港报社评：上海与新加坡夹击，香港须振奋保优势--信报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
香港总商会昨天发表《商业前景调查报告》，6成受访企业认为，香港过去一年的竞争力下降，7成认为新加坡作为商业及金融中心比香港优胜；汇控亚太区副主席王冬胜于商会的研讨会上警告，香港的优势渐遭新加坡和上海超越。
上海自贸区将试行人民币资本账目彻底开放，发展动力源源不绝。新加坡，狮城的外汇和私人理财业务已成为地区枢纽。
上海自贸区试验金融对外开放，最新透露，大方向确定区内与境外资金和资本完全打通，至于资金流进区内后与境内则“有限渗透”。这个“有限渗透”范围究竟有多大，未见透露，却表明“政策有力”，此举势必进一步削弱香港离岸金融功能的优势。
人民币国际化继续推进，香港再难以独享离岸金融功能的地位，并非只须人民币离岸市场“做大个饼”那么简单。过去30年，香港作为内地加工贸易的转口港，到成为内地企业的海外融资平台，都一一发挥过重要作用，但作用又逐渐递减，而每一次作用的盛衰，都受内地的政策监管与放松直接影响。
王冬胜指，香港长远发展策略可考虑加强与广东经济合作。但检视伦敦金融中心，同样是在城市“产业空洞化”的基础上，以金融理财业务发展冠全球，国际金融中心地位稳如泰山，值得香港参考。
香港具备发展财富管理业务的基础。目前新加坡为私人财富业务枢纽，但其业务主要是美元离岸市场。香港可争取起步先发之机，发展成人民币离岸市场的私人财富管理中心。
中国加快金融开放下，香港若不及早寻找新的增长点，社会将付出沉重代价。
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37