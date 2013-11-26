港报社评：搞活国债，化香港优势为实益--经济日报11月26日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
有商界调查指香港过去一年竞争力下降，恐难敌新加坡及上海。香港实仍具优势，关键是须将静态优势，转化为动态动力，此须主动将机遇开枝散叶，如将国债市场做大。
香港总商会昨发表报告，指6成企业认为香港过去一年竞争力下降，逾7成企业更指新加坡营商环境胜香港。其实，香港不少领域仍续领先，如人民币国债市场，就有极大发挥空间。
国家财政部正在港发行100亿元人币国债，惟市场认购反应说不上热烈。要大力发展香港国债市场，就要想方设法，积极提高其广度、深度和阔度。要提升广度，须吸引更多市场参与者，除有更多机构大户外，还要有活跃散户。惟散户要认购国债，却受每天最多兑换2万元人币配额所限。市场2月前已传出此兑换限额即将提高，惟至今未见落实，港府须加力向中央争取。
至于提升香港国债市场深度，关键还在增加在港发行各个年期的国债。财政部来港发债，虽已由1年1次增至1年2次，今年发行量累计达230亿元人币，惟内地每年国债发行规模近万亿元，香港可力争财政部增加来港发债量，并由现时以短债为主，增加10年期以上长债。
加大阔度方面，要发展国债衍生工具，除吸引追求稳定回报的长綫投资者来港，短綫投资者亦可藉衍生工具，进行国债短期买卖，以不断增加国际市场对在港国债及其衍生产品的需求，将市场愈做愈阔。
港人与其担心被取代，不如更主动出击，单是一个国债市场，就可见香港尚有很多发挥空间，若其他金融环节能多走几步，开拓香港优势，自能保港国际金融中心地位。
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37