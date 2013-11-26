港报社评：搞活国债，化香港优势为实益--经济日报11月26日

有商界调查指香港过去一年竞争力下降，恐难敌新加坡及上海。香港实仍具优势，关键是须将静态优势，转化为动态动力，此须主动将机遇开枝散叶，如将国债市场做大。

香港总商会昨发表报告，指6成企业认为香港过去一年竞争力下降，逾7成企业更指新加坡营商环境胜香港。其实，香港不少领域仍续领先，如人民币国债市场，就有极大发挥空间。

国家财政部正在港发行100亿元人币国债，惟市场认购反应说不上热烈。要大力发展香港国债市场，就要想方设法，积极提高其广度、深度和阔度。要提升广度，须吸引更多市场参与者，除有更多机构大户外，还要有活跃散户。惟散户要认购国债，却受每天最多兑换2万元人币配额所限。市场2月前已传出此兑换限额即将提高，惟至今未见落实，港府须加力向中央争取。

至于提升香港国债市场深度，关键还在增加在港发行各个年期的国债。财政部来港发债，虽已由1年1次增至1年2次，今年发行量累计达230亿元人币，惟内地每年国债发行规模近万亿元，香港可力争财政部增加来港发债量，并由现时以短债为主，增加10年期以上长债。

加大阔度方面，要发展国债衍生工具，除吸引追求稳定回报的长綫投资者来港，短綫投资者亦可藉衍生工具，进行国债短期买卖，以不断增加国际市场对在港国债及其衍生产品的需求，将市场愈做愈阔。

港人与其担心被取代，不如更主动出击，单是一个国债市场，就可见香港尚有很多发挥空间，若其他金融环节能多走几步，开拓香港优势，自能保港国际金融中心地位。

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