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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:24 BJT

《汇市简讯》欧元/美元：受美元全面走软和中国央行行长言论支撑

0105 GMT -

* 欧元/美元从开盘价1.3515/20升上1.3535，美元全面走软

* 国际市场新闻机构(MNSI)报导，中国央行行长周小川重申，欧元是中国外汇储备体系的重要部分

* 欧元/美元测试55日均线切入点1.3538，更大阻力在1.3560附近(完)

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