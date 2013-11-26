港报财经评论：内银再难靠阿爷保底--信报11月26日

内银再难靠阿爷保底/ 习广思

央行行长黑田东彦几乎是日股推销员，在市场与企业一片悲观之下，继续强调有机会实现2%通胀目标，央行并会在未来数月或数年内，继续执行超宽松政策，预计可于2014年财政年前实现。黑田“出口术”，是由于短期利率非常低，当经济需要再放松货币政策时，除了非传统措施，别无选择。彭博访问了37位经济师，结果有22位预期，日本央行可能在2014年4月把实现2%通胀目标的时间，再延长一年；亦有9位经济师预期2014年4月落实上调销售税后，央行将加码量宽。近日“日圆弱、日股强”的形势再现，美元兑日圆昨见101.7；日经指数升至15,619点，距离5月高位15,942点，尚差323点。日经指数这次能否再现突破？建筑及水泥股追落后中港股市上周反弹，三中全会《决定》带来一阵亢奋，但港股反应明显较A股大，反映外资对这场改革的信心，较中国内地投资者还要大。中港股市反弹后整固，恒指全日波幅156点，续在高位窄幅争持，昨收23,684点；大市成交额缩减至575亿港元，沽空比率8.9%。恒指在24,000点见阻力，且看结算后能否突破这大关。

上周提及大市板块仍维持轮流炒格局，大市能否守稳，很视乎科技、濠赌两大板块的承接力。昨天市况再反映了这一点，中资金融股回软，平保 、国寿 高位整固；油股、内房亦见明显回吐；但科技股、濠赌股回稳，腾讯 、中移动 支撑恒指，继续反映大市基调不算差，轮流有承接，但要大突破却有难度。总理李克强再有买股贴士，日前重提新型城镇化带来商机，昨天相关概念股均有升幅，水泥及建材股份追落后，中建材 、海螺 走势改善；建筑股亦受惠，中国建筑 强势持续；半新股英达公路 异动，急涨8.9%。改革带来一个“中国梦”，是改善股市气氛的动力，也有机会成为中资股回升的催化剂；然而，叫人奇怪的是，对于这个改革蓝图，外资较中国内地投资者却乐观得多。

被问及金融改革带来的影响，工行 董事长姜建清认为，私营企业贷款、利率市场化等转变，都会对内银带来挑战，而中国对经营不善银行永远支持的时代已经过去。呼应这个论调的是，中国财经领导小组办公室巡视员方星海提出，如果影子银行及信托理财产品出现风险，明年很大机会有一两家中小型银行因此倒闭。

____________________________________________________________________________

欧罗兑日圆有望逆转/ 苏子

上周美元兑日圆及欧罗兑日圆虽然以接近全周高位收市，但昨天亚洲入市时却未见承接上周的强劲势头裂口高开，即使随后日本入市后，上述汇价仍然可以顺利继续上升，但气势已反映上周的强劲势头可能已到了尾声。昨天日本入市后，美元兑日圆在突破上周五屡攻不破的101.35高位阻力，以及7月8日的101.55高位后所触发的止蚀买盘所驱动而走高，但当升至101.92高位后便乏力再升，未能顺势挑战112心理关口，这反映市场对高位追买美元兑日圆的态度并非那么积极！由于昨天亚洲市欧罗兑美元在1.354-1.356激烈争持，始终未能以单边市形式挑战上周的1.358高位，故限制了本来正处于强劲上升势头的欧罗兑日圆的上升动力。

留意昨天亚洲市欧罗兑日圆升至137.85水平附近已开始遇上严峻阻力，未能趁势一举突破138心理关口并更上层楼，故昨晚汇价若出现不升反跌的情况，最后收市时更明显回落至上周五的137.25收市价以下，使日线图上呈现近似射击之星的不利形态的话，相信欧罗兑日圆近日的强劲上升势头将有望出现逆转。昨天欧罗兑日圆的走势主要受到美元兑日圆所影响，因此，若昨晚欧罗兑日圆可以如预期般出现不升反跌的相反走势，预料美元兑日圆的表现亦不会好得到哪里，有可能与欧罗兑日圆双双出现掉头回落的情况，短期内未必有足够动力突破上半年的103.73高位。短线而言，美元兑日圆在7月8日所造的101.55高位已成为汇价回落时的重要支持位，若回落至上周五的101.25收市价以下波动及收市，将是一个利淡的警号。

昨天英镑兑美元突破上周的1.6219高位后，仅高见1.624便乏力再升，未能突破9月29日的1.626高位。已自上述高位回落至1.62关口以下波动，表现令不少看好者略感失望。技术上看，目前9天RSI正呈现顶背驰不利讯号，若本周早段未能克服1.626高位阻力，小心会见顶大跌。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论 ﹝PRESS-HK-CMN﹞

中国报摘 ﹝PRESS-CN-CMN﹞