《外汇专栏》日本贸易考量或引发日圆进一步走贬

(本文作者是路透汇市分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透伦敦11月25日 - 先前日本所采取的政策已使日圆兑美元走跌，如今其决策官员除了强化这些政策外或许别无选择。

年底迫近之际，供需因素或使日圆进一趋贬。

日本政府连续第三个月下调对出口的评估，称由于新兴经济体需求低迷，日本出口正在减弱 。

这对日本来说可不是什么好消息，因为出口业应该是日圆贬值的最大受惠者。日圆下跌是伴随日相安倍晋三经济刺激政策而来的效应。

日本决策者可能认为，若非日圆走弱，让日本出口商品比欧美竞争对手更便宜的话，出口商的处境本该糟糕得多。

他们或许认为应乐见日圆进一步走弱。

年底前日圆确实可能再贬，而交易商认为日本出口商已做好对冲避险准备。因此他们手头能供应的美元数额较少，但同时日本进口商需买入美元的进度或许落后了。

日本进口商为支付美元计价商品(尤其是能源类商品)而有美元需求，这类需求通常较有规律且数额平稳；但出口商的活动则不然。出口商会趁 其标的业务能获最佳价值时的水准进行交易。

能源业或许是个例证。

如果以日圆换算的油价上涨，无论是因原油涨价还是日圆兑美元贬值，通常油企只要提高汽油价格，很容易就能把上升的成本转嫁给顾客。不必急着对冲。

但日本出口商对冲的心理算计完全不同。出口商得竭尽全力在全球市场上求取最大程度的竞争优势。

随着北半球进入冬季，日本能源企业也开始左右为难，既知得买美元，又不确定出口业是否有美元可让售。

另外也确有可能，日本央行或觉得2014年初有必要进一步放宽政策，以抵减4月1日起消费税调升可能对内需的打击效应。

日本央行总裁黑田东彦周五重申，如果经济上的风险威胁到其通胀目标，央行准备做出必要的调整。

听闻日本央行释出这样的信号，让日本进口商和出口商可能合理地假设，日圆会从目前水准进一步贬值。

虽然进口商有买美元需求，出口商或许现实地决定不急于卖美元，因为如果日圆再贬，可能以更好的水准脱手。