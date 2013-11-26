港报财经评论：选二三线蓝筹--经济日报11月26日

选二三线蓝筹：腾讯中银金沙/ 林瑞芬

港股今周步入期指结算周，相信大致于高位23,500，反覆挑战24,000，昨收23,684，微跌11点；大市成交额只有575亿港元。仍然建议高度关注量能情况，跌市成交缩沽压轻，升市成交增示增持意慾强。估计今日大市交投略为增加，因应大摩指数成分股调整。中线收集优质二、三线优质蓝筹，短线捕捉还是中资股，距2013年尚有近一个多月，4G牌照怕且点都随时公布批出，故电讯设备股京信通信 、中国通信 及中兴通讯 昨逆市缓升，市场似有提前上车之手影，待消息确定曝光反是借消息获利回吐之时，炒作就要趁现在。限于大户将近12月年结收炉，大价一线蓝筹动力有限，预计二、三线蓝筹反有突围之优势，后市主要看好腾讯 、中银香港 及金沙中国 。

腾讯基本业务面，保持稳定。惟消息多箩箩，主要集中业务的新发展，如与中国智能手机制造商小米合作在微信平台销售手机、拟拓在线金融服务，但利润化就没有那么快可量化。新中国经济的发展，该股去年底股价虽已上冲不少，但难言顶。下一轮股价爆升期，基金会为新一年度将至增持仓货，该股股价月中假跌穿400港元之后，强力抽身回升，技术上，10、20、50天线已顺序排列微向上呈黄金又叉利好讯号，挑战前高位455港元又变得无难度，突破之后，估下一步挑战480-500港元，昨收438港元，升3.2%。预期港银行贷款增长仍强，净息差保持稳定及资产质素相对较好，大摩上周将港资银行股投资评级调升至吸引，中银香港目标亦获由29.5港元调升至31港元。高盛则认为中根香港有条件冲试30港元。认为若按越秀集团早前以PB2.1倍收购港资银行创兴银行 及彭博对中银香港2014年每股帐面估值15.8港元参考，最乐观更可看其十二个月目标挑战33港元，昨中银香港收26.25港元。

从中银香港近年来派息之稳定，高息之防守，以及股价的波动减少，愈来愈有恒生银行 的影子。汇丰 持有恒生银行股权62.14%，恒生近年派息比率逾50%，每年从其身上收息都有一定收获；同样，中国银行更持有中银香港66.06%，中银香港近年派息比率更高逾60%，息率平均五厘楼上。策略上，恒生及中银香港业务需要防守先能让母公司无后顾之虑，故收入及派息确保稳定。恒生及中银香港股价未必突发爆升，但持有又不会令投资者过心惊胆跳的日子，收息及每年平均的股价升值，是最佳中线投资之选。

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火电股前景，难复今年勇/ 余少文

中港股市急升过后又失方向，股民似乎等待稍后召开的中国经济工作会议，预期明年经济平稳增长，电力股则个别发展，火电股明年结束高增长，短期又欠股价催化剂。中国内地股市昨日反弹乏力且倒跌收场，国企指数先升后跌，全日跌61点或0.5%收报11,387点，成交额165亿港元，五连阴走势下，只有37%主板H股可以逆市上升；而红筹指数则跌3点收报4,605点，成交额43亿港元。虽然中国经济工作会议召开在即，但三中全会刚结束及落实一系列改革，相信中国经济工作会议为明年订下的经济政策，不会走出三中全会的框架。尽管今年经济增长可达7.5%或以上，相信中国会将明年目标降至7%左右，因为可给予中国在推动改革时多一点经济弹性。由于今届领导人强调增长质量，在牺牲速度来换取质量下，明年经济增长目标应该较今年的7.5%为低，料7%是底线，只是经济增长平稳下，势必影响来年用电量的增长，对于电力股而言并非好事。国家能源局资料显示，今年首10个月用电量升7.4%至43,825亿千瓦时，同期发电量则升7%至43,018亿千瓦时，当中9月和10月为淡季，但用电量分别升10.4%和9.5%，至4,448亿和4,375亿千瓦时，尽管10月增长较9月放缓，但工业用电上升8.5%，高出9月0.4个百分点，反映中国内地工业活动持续好转，带动用电量急增。

踏入冬季是电力旺季，但去年基数高，不排除11月和12月的升幅会继续放缓，若然明年经济增长只是平稳，则在今年基数偏高下，明年发电量和用电量增长幅度不宜有太大憧憬。华能国际 、龙源电力 、大唐发电 和华电国际 等季度业绩显示，受惠用电量上升和煤炭价格下降，今年首三季盈利激增，合计盈利177亿元人民币，同比增长1.2倍，当中第三季盈利合计68亿元人民币，增长也是1.2倍。

尽管煤价有反弹迹象，煤炭价格指数过去两个月由157.8点回升至159.8点，但跟年初的170点水平仍有一段颇大的距离，不排除是企业补库存而推动价格回升。料煤价明年仍会是平稳，电力股可维持较佳的煤炭成本，煤电联动机制下，今年煤价指数由高位回落6%，中国明年初颇大机会下调电价。若然按机制下调电价，将会是全面性，而非10月的个别调价，对电力股的盈利影响更大。按彭博综合证券商预测，火电股明年可保单位数PE，但盈利下跌为主，华润电力 、华能国际 、华电国际 、中国电力 等预测PE会上升。认为火电股短期欠缺股价上升催化剂，反而新能源为主的电力股明年盈利可继续增长，如龙源，这类新能源股即使高PE，但增长概念下的吸引力更胜火电股。

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