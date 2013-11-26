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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:43 BJT

新债招标：中国国开行两期固息增发债收益率均低于预期--业内人士

路透上海11月26日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年期固息增发债中标收益率5.4878%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率5.5333%，均低于此前5.51%和5.58%的市场预测均值。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为2.16倍和2.35倍。

具体发行条款如下：

第44、45期增发债

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发行总量 3/5年各不超50亿元

期限/计息方式 3/5年固息

招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标

缴款日/起息日 12月2日/10月24日

分销期 11月27日-12月2日

上市日 12月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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