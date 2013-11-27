《中国债券市场每日交易备忘》--11月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国东兴证券5亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等主承 昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 远东控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 远东控股集团3亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 山东金茂纺织化工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 广东省粤垦投资13亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380363，票面利率7% 东海证券10亿元三个月期短融071319002，票面利率6.4% 农六师国资经营公司5亿元一年期短融041364042，票面利率6.90% ============================================================================ 三、缴款： 重庆豪江建设开发7亿元七年期固息债1380324，票面利率7.99% 漳州九龙江建设12亿元一年期短融 华泰集团4亿元一年期短融 湖南高速公路建设开发总公司49亿元三年期中期票据 农六师国资经营公司10亿元三年期中票 柳州中小企业2.68亿元三年期集合票据 ============================================================================ 四、还本付息： 河南天冠企业集团3亿元一年期短融041259075到期兑付，票面利率5.22% 福建漳龙实业5亿元一年期短融041260085到期兑付，票面利率5.07% 浙江凯喜雅国际股份有限公司2.3亿元一年期短融041268003到期兑付，票面利率6.45% 明星电缆 3亿元一年期短融041270008到期兑付，票面利率6.50% 财政部345.9亿元七年期固息国债060020到期兑付，票面利率2.91% 四川煤炭产业集团5亿元10年期固息债078079付息，票面利率6.02% 财政部240亿元15年期固息国债080023付息，票面利率3.62% 中国有色矿业集团公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088065付息，票面利率5.05% 沈阳农业国有资产公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980169付息，票面利率7.30% 喀什城建投资集团8亿元七年期固息债1280416付息，票面利率7.18% 兴锦城市建设投资8亿元七年期固息债1280417付息，票面利率7.30% 张家港直属公有资产12亿元七年期固息债1280418付息，票面利率6.43% 金华市国有资产经营10亿元七年期固息债1280419付息，票面利率6.65% 嘉定自来水公司3亿元三年期中票1282499付息，票面利率6.13% 同方股份 7亿元三年期中票1282500付息，票面利率5.09% 国家电网200亿元五年期中票1282501付息，票面利率4.74% 南通综艺投资7.5亿元三年期中票1282502付息，票面利率6.63% 浙江交通投资集团24亿元10年期中票1282503付息，票面利率5.29% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市 场化，特别是存款利率市场化。而中国外汇储备历来保持对欧元的高度重视，同时也历 来是法国政府债券和其他法国债券有显着比例的投资者。 --中国人民银行副行长易纲称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台 存款保险制度。他并强调，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。 --中国第二大寿险公司--中国平安保险 周三公告称，260亿元人民币 A股可转换公司债券(附次级条款)网上、网下申购已上周五结束；路透根据公告提供数据 计算，网上网下申购共计冻结资金逾3,300亿元。 国家统计局11/28公布1-10月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/丁淑琴；审校 李宏薇/曹巍浩)