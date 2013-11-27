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亚洲 | 2013年 11月 27日 星期三 09:21 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--11月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行： 
    
  中国东兴证券5亿元人民币三个月期短期融资券招标(主体评级AA+)，光大银行和宏源证券等主承   
  昆明钢铁集团5.9亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
  远东控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承
  远东控股集团3亿元九个月期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承
  山东金茂纺织化工集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承
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  二、新债上市：     
    
  广东省粤垦投资13亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380363，票面利率7%
  东海证券10亿元三个月期短融071319002，票面利率6.4%
  农六师国资经营公司5亿元一年期短融041364042，票面利率6.90%
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  三、缴款：  
    
  重庆豪江建设开发7亿元七年期固息债1380324，票面利率7.99%           
  漳州九龙江建设12亿元一年期短融 
  华泰集团4亿元一年期短融  
  湖南高速公路建设开发总公司49亿元三年期中期票据
  农六师国资经营公司10亿元三年期中票
  柳州中小企业2.68亿元三年期集合票据  
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  四、还本付息： 
    
  河南天冠企业集团3亿元一年期短融041259075到期兑付，票面利率5.22%
  福建漳龙实业5亿元一年期短融041260085到期兑付，票面利率5.07%
  浙江凯喜雅国际股份有限公司2.3亿元一年期短融041268003到期兑付，票面利率6.45%
  明星电缆 3亿元一年期短融041270008到期兑付，票面利率6.50%
  财政部345.9亿元七年期固息国债060020到期兑付，票面利率2.91%
  四川煤炭产业集团5亿元10年期固息债078079付息，票面利率6.02%
  财政部240亿元15年期固息国债080023付息，票面利率3.62%
  中国有色矿业集团公司10亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债088065付息，票面利率5.05% 
  沈阳农业国有资产公司12亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980169付息，票面利率7.30% 
  喀什城建投资集团8亿元七年期固息债1280416付息，票面利率7.18% 
  兴锦城市建设投资8亿元七年期固息债1280417付息，票面利率7.30% 
  张家港直属公有资产12亿元七年期固息债1280418付息，票面利率6.43% 
  金华市国有资产经营10亿元七年期固息债1280419付息，票面利率6.65% 
  嘉定自来水公司3亿元三年期中票1282499付息，票面利率6.13% 
  同方股份 7亿元三年期中票1282500付息，票面利率5.09% 
  国家电网200亿元五年期中票1282501付息，票面利率4.74% 
  南通综艺投资7.5亿元三年期中票1282502付息，票面利率6.63% 
  浙江交通投资集团24亿元10年期中票1282503付息，票面利率5.29%      
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市
    场化，特别是存款利率市场化。而中国外汇储备历来保持对欧元的高度重视，同时也历
    来是法国政府债券和其他法国债券有显着比例的投资者。 
    
  --中国人民银行副行长易纲称，中国将在条件成熟的时候推进存款利率市场化，并抓紧出台
    存款保险制度。他并强调，目前人民币汇率已非常接近均衡水平。 
    
  --中国第二大寿险公司--中国平安保险  周三公告称，260亿元人民币
    A股可转换公司债券(附次级条款)网上、网下申购已上周五结束；路透根据公告提供数据
    计算，网上网下申购共计冻结资金逾3,300亿元。 

  国家统计局11/28公布1-10月规模以上工业企业利润               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 吴芳/丁淑琴；审校 李宏薇/曹巍浩)

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