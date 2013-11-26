新债招标：台湾30年增额公债得标利率2.43%略低预期，全额发行

投行观点：Cypress Semiconductor评级从中性下调至减码--摩根士丹利
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路透台北11月26日 - 台湾央行周二受财政部委托标售的30年期增额公债102/9R 得标利率为2.43%，300亿台币筹码全额发行，中止了此前四期长券不足额发行的情形。
路透周一调查显示，本期公债得标利率预估中值在2.45-2.50%间。
交易商投标总额593亿台币，投标倍数为1.98倍，高于上次20年期增额公债102/8R的1.65倍。
各行业的得标比重方面，银行得标比重14.16%、证券业46.50%、票券业12.67%、保险业26.67%。
财政部近来有四期长券不足额发行，其中两期为30年公债，两期为20年公债。前次30年公债102/9 原预定发行300亿台币，最终只发行了263.020亿台币，截标的利率在2.50%。 (完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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