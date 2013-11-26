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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:58 BJT

澳新汇市：澳元自低位小升，后市仍脆弱

自10月触及近0.9800美元的高点以来，澳元已经下跌0.06美元。投机客转而看空澳元，因澳洲央行进一步表态称澳元需要下跌以帮助经济应对矿业降温。

周二稍早，澳洲央行副总裁洛威称预计澳元汇率将逐步下降，并重申央行不排除直接干预的可能。

澳元小时图支撑位在0.9140美元，阻力位在0.9207美元。交易商称0.9200美元上方有停止单。

新西兰元兑美元 跟随澳元走势，上涨约0.003美元至0.8238美元，但在0.8250/70美元附近面临强阻力。首道支撑位在0.8150，更大支撑在周五低点0.8125美元。

新西兰元受兑澳元涨势提振。澳元跌至2008年底以来最低1.1116新西兰元。(完)

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