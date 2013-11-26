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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 09:58 BJT

中国个股：中弘股份与汇添富基金子公司达成一笔类房地产信托业务

路透上海11月26日 - 中国房地产企业中弘股份 的一则公告，可作为国内公募基金子公司业务状况一个最新样本。中弘股份子公司与汇添富基金旗下汇添富资本近日达成的一笔逾5亿元人民币的合资合作，其实就是一个类房地产信托业务。

中弘股份周二公告显示，汇添富资本将设立一个专项资产管理计划，计划募集资金5.1亿元。其中9,600万元用于对中弘旗下弘轩鼎成增资，持有后者49%股权；4.14亿元用于给弘轩鼎成贷款，贷款年利率为8.5%，资管计划期限预计为18个月。

公告坦承，本次增资实质是一种融资行为，增资完成后，其子公司中弘投资对弘轩鼎成仍具有控股权和经营管理权，汇添富资本负责进行监督。依据约定，中弘投资必须在资管计划结束后受让汇添富资本持有的弘轩鼎成49%股权。

汇添富资本是由汇添富基金、宝矿国际贸易公司、福建七匹狼集团公司等三家合资组建，截止8月底，汇添富资本管理的总资产达170亿元。

公募基金子公司被业内誉为“万金油”，除了不能直接放贷、银行结算及接受土地抵押等少数业务，有大量的金融业务可以操作。有一些信托、券商操作难度大的项目，例如房地产融资项目和地方政府平台融资项目，基金子公司亦可介入操作。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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