中国个股：中弘股份与汇添富基金子公司达成一笔类房地产信托业务

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 中国房地产企业中弘股份 的一则公告，可作为国内公募基金子公司业务状况一个最新样本。中弘股份子公司与汇添富基金旗下汇添富资本近日达成的一笔逾5亿元人民币的合资合作，其实就是一个类房地产信托业务。
中弘股份周二公告显示，汇添富资本将设立一个专项资产管理计划，计划募集资金5.1亿元。其中9,600万元用于对中弘旗下弘轩鼎成增资，持有后者49%股权；4.14亿元用于给弘轩鼎成贷款，贷款年利率为8.5%，资管计划期限预计为18个月。
公告坦承，本次增资实质是一种融资行为，增资完成后，其子公司中弘投资对弘轩鼎成仍具有控股权和经营管理权，汇添富资本负责进行监督。依据约定，中弘投资必须在资管计划结束后受让汇添富资本持有的弘轩鼎成49%股权。
汇添富资本是由汇添富基金、宝矿国际贸易公司、福建七匹狼集团公司等三家合资组建，截止8月底，汇添富资本管理的总资产达170亿元。
公募基金子公司被业内誉为“万金油”，除了不能直接放贷、银行结算及接受土地抵押等少数业务，有大量的金融业务可以操作。有一些信托、券商操作难度大的项目，例如房地产融资项目和地方政府平台融资项目，基金子公司亦可介入操作。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37