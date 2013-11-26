台湾央行：共发行838.5亿台币存单，存单发行余额增2亿

投行观点：固特异轮胎评级从买入下调至中性--高盛
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路透台北11月26日 - 台湾央行周二公布，今日共发行838.5亿台币存单，相较存单到期836.5亿台币，存单发行余额增2亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 797
91天期 0.93 33.5
182天期 1.05 8
央行上日共发行2,001.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,893.9亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为214亿台币，累计超额准备为903亿，加计前期1%的超额准备为2,113亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。