欧洲经济：ECB管委魏德曼称央行应专注于物价稳定，而不应接手新任务

路透马萨诸塞州剑桥11月25日 - 欧洲央行管委会委员魏德曼周一表示，要重塑强健的金融体系，各国央行应专注于确保物价稳定，而不是接手新的任务。

亦担任德国央行总裁的魏德曼表示，如果央行为政府的偿债能力作担保，那么各国政府最终可能在财政方面的责任性降低。

“让货币政策承担越来越多的稳定任务，那么稳定性将变得越来越捉摸不定，”魏德曼在哈佛大学发表演讲时称。

“如果各国政府可以指望央行出手救助，那么他们就有可能相应地调整自身的行为。”

他补充称，如果央行买入政府公债或维持低利率超过通胀允许的时间，那么就有可能让财政政策支配央行动向。

“这样一来，(央行的)传统角色将发生逆转：货币政策稳定政府债务，但通胀则取决于财政政策的需求，”魏德曼表示。

欧央行副总裁冈斯坦西欧和执委普雷特都曾表示，央行决策者数年来都排除采用资产购买或量化宽松的做法，但如今又重新成为一个选项。

但冈斯坦西欧和普雷特都没有表示，一旦欧央行开始购债，他们是赞成其买入政府公债，还是仅买入民间部门资产。

不过魏德曼等欧央行较保守的少数派似乎仍竭力反对这样的举动，这些少数派人士都反对本月意外降息。

对于银行监管问题，魏德曼认为，应降低银行和政府间的关联，一方面在没有纳税人救助的情况下允许银行倒闭，另一方面，结束银行资产负债表中政府债券享有的优待。

“我们需要在银行和主权机构之间建立篱墙，而不是让货币政策和财政金融政策共舞，”魏德曼称。

“主权债券应进行充分的风险加权，对个别主权债券的曝险头寸应设上限，就像针对民间债券所采取的措施那样。”