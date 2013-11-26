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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:14 BJT

更正-金属期市：LME期铝接近四个月低点，受库存过多打压

(更正：因英文原文有误，内文第五段改为“11月12日以来高位”，非“11月11日”)

路透新加坡11月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝周二在亚洲市场接近四个月低点，因2008年信用危机后出现的库存过剩局面压低价格。

LME期铜变动甚微，从上日触及的近两周高位下滑。实货铜短缺支撑铜价昨日上涨。

LME期铝周二持平于每吨1,775.25美元，周一曾跌至1,768美元的7月5日以来低点。

上海期交所2月期铝合约 则跌至每吨14,070元人民币的两个月低位。

LME三个月期铜 在0115GMT时微跌0.18%，报每吨7,086美元，上日基本收平。铜价周一一度触及11月12日以来高位7,140美元。

LME铝库存仍接近纪录高位，为540万吨。LME交易体系之外的库存规模估计与此差不多。

美国10月成屋待完成销售指数触及10个月低点，但11月初的服务业活动强势反弹，表明随着年底临近美国经济展现出一定韧性。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰；审校 石冠兰/王翔琼)

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