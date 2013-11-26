《全球重要经济事件一览表》--11月26日-12月3日

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
(除特别说明外，均为GMT时间)
11月26日(二)
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许就“央行政策的经济和法律限制”发表主题讲话(1230)。
北京--法国财政部长莫斯可维西出席中法高级别经济财金对话。
斯德哥尔摩--瑞典财政部长柏格(Anders Borg)在国会发表谈话。
11月27日(三)
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧主持记者会，讨论欧洲央行半年度金融稳定风险(1400)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)发表演说。(0805)
雅典--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚公布OECD对希腊的最新经济调查报告。并与希腊财政部长史托纳拉斯举行记者会。(1300)
汉堡--欧洲央行执委亚斯穆森在一场企业雇主组织活动中发表演说。(1800)
日本徳岛--日本央行政策委员会审议委员白井早由里讲话。
11月28日(四)
布鲁塞尔--欧洲央行执委亚斯穆森在“议会中的女性全球论坛”年度峰会讲话(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布金融稳定报告(0830)。瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)将举行记者会(0930)。
11月29日(五)
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许和管委会成员维斯科在歌德大学参与金融市场政策会议。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁Kerstin af Jochnick发表演说。(0700)
12月2日(一)
纽约--纽约联邦储备银行市场组执行副总裁Simon Potter在一场餐会中发表演讲。(2315)
都柏林--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧和爱尔兰财长Michael Noonan在“欧洲银行业未来”会议上发表讲话(0830)。
名古屋--日本央行总裁黑田东彦发表讲话并召开记者会。
12月3日(二)
悉尼--澳洲央行议息会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37