版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:31 BJT

企业并购：星展等为收购法兴亚洲私人银行业务提交最终报价--消息

路透新加坡/香港11月26日 - 知情人士称，法国兴业银行(Societe Generale) 亚洲私人银行业务的最后一轮竞购中，已提交最终收购报价的有新加坡星展银行(DBS) 、荷兰银行 和瑞士信贷 。法兴该业务估价约为4亿美元。

消息人士称，该项业务出售吸引了10个买家，其中五个名列最终名单。目前还不清楚这五个买家是否都已提交最终报价。

消息人士拒绝具名，因其未获授权向媒体透露信息。

法兴驻新加坡发言人拒绝置评。星展银行、瑞信和荷兰银行也均拒绝发表意见。(完) (编译 朱晓军；审校 李婷仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐