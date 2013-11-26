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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:35 BJT

更新版 1-日本央行：审议委员对能否实现2%通胀目标存疑--10月会议记录

**一些人预期有更多风险**

日本7-9月经济成长放缓，上半年是G7国家中的佼佼者，不过许多分析师预期第四季可望回升，因消费者试图在明年4月消费税调高前先采取行动。

日本央行的基本假设是日本会克服困境，像出口疲软和加税后家庭支出料将下滑等，而且看好经济复苏的强劲力道足以推升通胀。

但会议纪录显示，一些委员，包括佐藤健裕和前IMF经济学家白井早由里在内，认为经济和物价前景的风险偏向下档。这显示并非所有人都相信亮眼的预测。

会议纪录还显示，有数位委员指出出口疲弱，尤其是对新兴国家，以及海外出口疲软可能打压企业资本支出的风险。

日本央行每年4月和10月公布长期经济和物价预测，并在1月和7月进行季度评估。该报告是讨论货币政策前景的基础。(完) (编译 侯向明/李爽/戴素萍 审校 徐文焰/石冠兰/张荻)

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