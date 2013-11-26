中国债市：完善银行间市场分层准入机制，提高主体多元化--中债董事长

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 中国三中全会改革决定提出健全国债收益率曲线后，负责编制曲线的中央国债登记结算有限责任公司董事长吕世蕴提出，应从完善银行间债券市场的分层准入机制、提高市场参与主体的多元化程度等多方面入手，做好健全曲线的精细化工作。
金融时报周二刊登的对吕世蕴专访文章称，目前人民币国债收益率曲线已经形成，但仍需要不断完善。她建议除以分层准入增加市场开放性外，还可以从增加投资主体的数量和类型、加大对曲线的应用推广等多渠道入手。
央行行长周小川在三中全会改革决定的辅导读本中表示，要健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，完善国债发行，优化国债期限结构；进一步丰富投资者类型，完善债券做市支持机制，提高市场流动性。
不过吕世蕴并没有给出更多市场分层准入的思路细节，在提高市场参与主体多元化方面，她指出，可以鼓励规范的公募理财产品入市，以及加快境外投资者入市步伐等。
中国中央国债登记结算有限责任公司1999年推出首条国债收益率曲线，至今已有14年时间。不过受债市整顿风暴，以及6月下旬“钱荒”等多重因素影响，银行间市场现券成交萎缩，流动性有所降低。
吕世蕴强调说，国债收益率曲线是市场化金融体系运行的基础性必要条件，需要进一步推动市场改革创新。提升包括国债在内的各个子市场流动性，降低交易成本，实现债市的统一，提高交易定价效率，才能进一步提升国债收益率曲线反映市场供求关系的有效性。
中债登银行间固定利率国债收益率曲线显示，年初一年期国债收益率 在2.9%附近，至今已逾4.1%，与10年品种利差则缩窄。
中央国债登记结算有限责任公司属于全国性非银行金融机构，由中国人民银行和财政部在1996年共同设立。承担国债和国内其他债券的统一登记、托管和结算职能。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37