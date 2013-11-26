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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:16 BJT

中国债市：完善银行间市场分层准入机制，提高主体多元化--中债董事长

路透上海11月26日 - 中国三中全会改革决定提出健全国债收益率曲线后，负责编制曲线的中央国债登记结算有限责任公司董事长吕世蕴提出，应从完善银行间债券市场的分层准入机制、提高市场参与主体的多元化程度等多方面入手，做好健全曲线的精细化工作。

金融时报周二刊登的对吕世蕴专访文章称，目前人民币国债收益率曲线已经形成，但仍需要不断完善。她建议除以分层准入增加市场开放性外，还可以从增加投资主体的数量和类型、加大对曲线的应用推广等多渠道入手。

央行行长周小川在三中全会改革决定的辅导读本中表示，要健全反映市场供求关系的国债收益率曲线，完善国债发行，优化国债期限结构；进一步丰富投资者类型，完善债券做市支持机制，提高市场流动性。

不过吕世蕴并没有给出更多市场分层准入的思路细节，在提高市场参与主体多元化方面，她指出，可以鼓励规范的公募理财产品入市，以及加快境外投资者入市步伐等。

中国中央国债登记结算有限责任公司1999年推出首条国债收益率曲线，至今已有14年时间。不过受债市整顿风暴，以及6月下旬“钱荒”等多重因素影响，银行间市场现券成交萎缩，流动性有所降低。

吕世蕴强调说，国债收益率曲线是市场化金融体系运行的基础性必要条件，需要进一步推动市场改革创新。提升包括国债在内的各个子市场流动性，降低交易成本，实现债市的统一，提高交易定价效率，才能进一步提升国债收益率曲线反映市场供求关系的有效性。

中债登银行间固定利率国债收益率曲线显示，年初一年期国债收益率 在2.9%附近，至今已逾4.1%，与10年品种利差则缩窄。

中央国债登记结算有限责任公司属于全国性非银行金融机构，由中国人民银行和财政部在1996年共同设立。承担国债和国内其他债券的统一登记、托管和结算职能。(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)

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