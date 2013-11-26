台湾债市：10年券殖利率跌幅大，交易商略偏乐观看标债结果

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北11月26日 - 台湾公债殖利率周二下跌，10年增额券102/10R 发行前交易殖利率跌幅较大。交易员表示，因交易商对30年与10年两期公债的标售结果略偏向乐观看待。
一证券商交易员指出，102/10R于发行前交易期间，买盘于殖利率1.73-1.75%区间的接手态度积极，再加上10年券与五年券的利差偏大，因此有策略性的交易押注10年券殖利率有机会小幅下修。
“近期多方有回补买盘，但空方动能不足，(殖利率)盘低机率高一点。”该交易员说。
路透周一所做的调查显示，今日稍后将标售的30年期增额公债102/9R期 得标利率将落在2.45-2.50%。 ；此外，本周五还有10年期增额公债102/10R将标售，金额预定350亿台币。
观察市场最新动态：
* 交易商预期明年财政部可能减少长券发行筹码，因此对今日30年券标售略偏乐观看待
* 行情陷入盘整，对空方较为不利
* 五年券走势停滞，殖利率曲线趋缓
预估指标公债今日主要交投区间：
* 102/11：1.07-1.09%
* 102/10R：1.68-1.71%
本地时间10:15时最新报价：
* 102/11期五年公债殖利率跌0.10基点报1.0875%
* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌1.72基点报1.6940%
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* 中国金融：流动性压力为内生性，不减杠杆压力不可能消失--专家 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37