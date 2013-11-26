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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:25 BJT

台湾债市：10年券殖利率跌幅大，交易商略偏乐观看标债结果

路透台北11月26日 - 台湾公债殖利率周二下跌，10年增额券102/10R 发行前交易殖利率跌幅较大。交易员表示，因交易商对30年与10年两期公债的标售结果略偏向乐观看待。

一证券商交易员指出，102/10R于发行前交易期间，买盘于殖利率1.73-1.75%区间的接手态度积极，再加上10年券与五年券的利差偏大，因此有策略性的交易押注10年券殖利率有机会小幅下修。

“近期多方有回补买盘，但空方动能不足，(殖利率)盘低机率高一点。”该交易员说。

路透周一所做的调查显示，今日稍后将标售的30年期增额公债102/9R期 得标利率将落在2.45-2.50%。 ；此外，本周五还有10年期增额公债102/10R将标售，金额预定350亿台币。

观察市场最新动态：

* 交易商预期明年财政部可能减少长券发行筹码，因此对今日30年券标售略偏乐观看待

* 行情陷入盘整，对空方较为不利

* 五年券走势停滞，殖利率曲线趋缓

预估指标公债今日主要交投区间：

* 102/11：1.07-1.09%

* 102/10R：1.68-1.71%

本地时间10:15时最新报价：

* 102/11期五年公债殖利率跌0.10基点报1.0875%

* 102/10R期10年增额公债发行前交易殖利率跌1.72基点报1.6940%

以下为最新相关报导链接：

* 《美债周二展望》公债价格微幅上涨，本周因感恩节假期交易日减少

* 《综述》美国成屋待完成销售降至10个月低位，然服务业反弹

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