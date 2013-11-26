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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:24 BJT

日本股市：日经指数早盘回落，日圆疲势暂停令投资者了结获利

路透东京11月26日 - 日本股市周二早盘从六个月高点回落，因日圆疲弱走势暂停促使投资者锁定近期获利。

日经指数 下跌0.8%报15,495.28点，昨日攀升1.5%，逼近5月触及的五年半高位。

分析师称大盘回落的原因在于出现超买迹象，日经指数较25日移动均值14,681.79上涨5.5%。

“市场最近在很短时间内大幅上涨，所以出现获利了结很正常，”大和证券分析师Kenji Shiomura说。他认为日经指数的上涨趋势有望突破5月高点15,942.60。

东征股价指数 下跌0.6%至1,252.61点。(完)

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