版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:46 BJT

中国新债：邮储银行下周二将发5亿元信贷资产支持证券

路透上海11月26日 - 中国邮政储蓄银行将于下周二(12月3日)发行今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额5亿元人民币，其中优先档4.75亿元将招标发行，次级档0.25亿元将由邮储银行持有。

刊登在中国债券信息网的公告显示，本次ABS优先A档为3亿元，优先B档1.75亿元，均采用单一利差（荷兰式）招标方式，基准利率为一年期定期存款利率。

本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，中金公司为主承销商。采用双评级制，中诚信国际对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AA、A+。

上述ABS具体招标时间为12月3日下午14:00-15:00，起息日为12月6日，缴款截止日为12月5日。

除大型商业银行外，政策性银行中国开行、农发行近期均有开展资产证券化业务。农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。

而在11月18日招标的国开行 铁路专项ABS招标情况一般。在现券一二级市场持续走弱，债市深陷泥沼的背景下，国开行铁路专项ABS亦未能脱离弱势，中标利差落在区间上限，且投标倍数处于低位。

此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)

参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐