中国新债：邮储银行下周二将发5亿元信贷资产支持证券

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 中国邮政储蓄银行将于下周二(12月3日)发行今年第一期信贷资产证券化信托资产支持证券(ABS)，发行总额5亿元人民币，其中优先档4.75亿元将招标发行，次级档0.25亿元将由邮储银行持有。
刊登在中国债券信息网的公告显示，本次ABS优先A档为3亿元，优先B档1.75亿元，均采用单一利差（荷兰式）招标方式，基准利率为一年期定期存款利率。
本期资产支持证券由中信信托担任发行人和受托人，中金公司为主承销商。采用双评级制，中诚信国际对优先A档和B档的预定评级分别为AAA、AA，中债资信对优先A档和B档的预定评级则为AA、A+。
上述ABS具体招标时间为12月3日下午14:00-15:00，起息日为12月6日，缴款截止日为12月5日。
除大型商业银行外，政策性银行中国开行、农发行近期均有开展资产证券化业务。农发行于9月25日发行了12.7431亿元ABS。
而在11月18日招标的国开行 铁路专项ABS招标情况一般。在现券一二级市场持续走弱，债市深陷泥沼的背景下，国开行铁路专项ABS亦未能脱离弱势，中标利差落在区间上限，且投标倍数处于低位。
此前中国国务院常务会议明确，将进一步扩大ABS试点，优质ABS产品可以在交易所交易；对于风险较大的资产则不纳入试点范围，不搞再证券化。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网(here) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37