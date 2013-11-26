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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:54 BJT

日本已公布经济指标--2013/11/26

经济指标                     时间       最新数据       前月/前季数         下次公布时间     预估值
                                                                     据            (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)     第三季          +0.5%             +0.9%  r           12月8日         --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y    10月          +0.3%             +0.2%             11月28日      +0.4%
 /y)                                                                                          
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y     9月          +0.7%             +0.8%             11月28日      +0.9%
 /y)                                                                                          
 工业生产(m/m)                     9月          +1.3%  r          -0.9%  r          11月28日      +2.0%
 失业率                            9月           4.0%  @           4.1%  @          11月28日       3.9%
 贸易收支(亿日圆)                 10月     逆差10,907         逆差9,321             12月17日         --
 所有家庭实质支出(y/y)             9月          +3.7%             -1.6%             11月28日      +0.9%
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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