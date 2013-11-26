台湾汇市：台币盘初实质汇价区间偏弱，出口商月底抛汇稍有收敛贬幅

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北11月26日 - 台币兑美元 周二盘初区间偏弱整理 。交易员认为，在感恩节假期前汇市交投量能略减，多以实质需求为主，近期外资偏向汇出拖累台币趋弱，不过出口商月底抛汇稍有收敛台币贬幅，今日台币料在29.600附近整理。
汇银人士指出，随着国际油价回软，对台湾输入性通膨压力大为减轻，央行不用太顾及国内油价上涨的问题，短线台币回归实质交投需求，受到外资在假期前倾向买汇，料本周台币维持区间偏弱整理格局。
“央行总裁一直把百万机车族一直挂在嘴边。”一位本地银行交易员说。
交易员料今日台币主要交投区间暂看在29.580-29.610间。
海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，一个月期美元/台币的换汇点折价较上日尾盘微幅扩大，暂无明显方向，美元/台币指标一个月期 早盘报价落在29.571/29.584附近，上日收盘在29.554。
本地时间10:38时，受央行持续引导台币收盘价偏弱的影响，台北外汇中心 台币兑美元走高7.0分报29.605。盘初台币兑美元实质主要交投约在29.597-29.606，上交易日在29.550-29.599。
交易员观察市场最新动态：
* 韩元 早盘游走平盘
* 盘初台币区间偏弱整理
* 早盘出口商在29.600上方抛汇意愿仍高、外资则是小量偏买美元
* 台股 续涨，关注外资买超量能是否扩大
* 当地时间10:08，台北外汇成交量1.38亿美元，交投持稳
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.580-29.610最新相关报导链接：
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代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
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