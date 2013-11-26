更新版 1-新债招标：中国国开行两期增发债定位稍低，央票未续做有助稳定预期

* 国开行两期增发债定位均稍低

* 央票到期未续做有助稳定债市预期

* 新债供给减缓有利一级市场休养生息

* 但现券反应平淡，机构对后市走向仍有分歧 (新增市场评论和更多背景)

路透上海11月26日 - 中国国家开发银行 周二招标增发的两期固息债，中标收益率均稍低于预估，央行公开市场未到期续做三年央票，且逆回购操作量仍维持一定规模，有助稳定债市预期，令两期债整体需求尚可。

市场人士谈到，近期受抑于市场颓势，不少发债主体缩减发债规模或推迟发行，新债供给压力的减缓亦有利于一级市场休养生息。

不过他们并指出，上午新债结果公布后，二级市场的变化暂时有限，表明在一波回暖后，市场对于后市走向仍有分歧。

业内人士透露，国开行稍早招标的三年期固息增发债中标收益率5.4878%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率5.5333%，均低于此前5.51%和5.58%的市场预测均值，不过仍落在预测区间内。业内人士并透露，两期债投标倍数分别为2.16倍和2.35倍。

“央票没有再续做了，10亿当然量也不大，不过释放的信号是挺好的，而且临近年底新债供给也明显下来了，”华东一银行交易员称。

上海一银行交易员则表示，本次增发量仍维持在较低水平，在市场短期回暖中，出现较为有利的结果也在情理之中，不过之后现券的反应相对平淡，亦表明机构对后市预期仍显谨慎。

剩余期限约4.76年的国开固息债130238券最新成交 在5.5675%，与上日尾盘接近。银行间债市国开行固息债到期收益率曲线 显示，三年和五年期最新报在5.5049%和5.5647%。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行320亿元人民币逆回购操作，期限七天。此外，央行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元三年期央票，为7月中以来首见。此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。

具体发行条款如下：

第44、45期增发债

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发行总量 3/5年各不超50亿元

期限/计息方式 3/5年固息

招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标

缴款日/起息日 12月2日/10月24日

分销期 11月27日-12月2日

上市日 12月6日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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上述债券此前首发和增发结果如下：

三年 五年 ----------------------------------------------- 票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918% 11/21三次增发收益率 5.5412% 5.6250%