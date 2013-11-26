更新版 1-新债招标：中国国开行两期增发债定位稍低，央票未续做有助稳定预期

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 国开行两期增发债定位均稍低
* 央票到期未续做有助稳定债市预期
* 新债供给减缓有利一级市场休养生息
* 但现券反应平淡，机构对后市走向仍有分歧 (新增市场评论和更多背景)
路透上海11月26日 - 中国国家开发银行 周二招标增发的两期固息债，中标收益率均稍低于预估，央行公开市场未到期续做三年央票，且逆回购操作量仍维持一定规模，有助稳定债市预期，令两期债整体需求尚可。
市场人士谈到，近期受抑于市场颓势，不少发债主体缩减发债规模或推迟发行，新债供给压力的减缓亦有利于一级市场休养生息。
不过他们并指出，上午新债结果公布后，二级市场的变化暂时有限，表明在一波回暖后，市场对于后市走向仍有分歧。
业内人士透露，国开行稍早招标的三年期固息增发债中标收益率5.4878%，同时招标的五年期固息增发债中标收益率5.5333%，均低于此前5.51%和5.58%的市场预测均值，不过仍落在预测区间内。业内人士并透露，两期债投标倍数分别为2.16倍和2.35倍。
“央票没有再续做了，10亿当然量也不大，不过释放的信号是挺好的，而且临近年底新债供给也明显下来了，”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员则表示，本次增发量仍维持在较低水平，在市场短期回暖中，出现较为有利的结果也在情理之中，不过之后现券的反应相对平淡，亦表明机构对后市预期仍显谨慎。
剩余期限约4.76年的国开固息债130238券最新成交 在5.5675%，与上日尾盘接近。银行间债市国开行固息债到期收益率曲线 显示，三年和五年期最新报在5.5049%和5.5647%。
业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日进行320亿元人民币逆回购操作，期限七天。此外，央行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元三年期央票，为7月中以来首见。此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。
具体发行条款如下：
第44、45期增发债
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发行总量 3/5年各不超50亿元
期限/计息方式 3/5年固息
招标方式 采用单一价格（荷兰式）招标
缴款日/起息日 12月2日/10月24日
分销期 11月27日-12月2日
上市日 12月6日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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上述债券此前首发和增发结果如下：
三年 五年 ----------------------------------------------- 票面利率(10/22) 4.89% 4.97% 10/29增发中标收益率 5.0971% 5.1630% 11/5二次增发收益率 5.0777% 5.1918% 11/21三次增发收益率 5.5412% 5.6250%
目前国开行多期债同发的模式有五期固息债同发(福娃债)、福娃债中选择部分品种增发、浮息债四债联发(F4)以及固息浮息同时混合增发。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
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