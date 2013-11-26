美国个股：橡树资本与信达订策略合作框架，投资于中国及全球不良资产

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透香港11月26日 - 全球最大不良债务投资商--美国橡树资本 称，与中国信达资产管理股份有限公司就建立策略性合作伙伴关系订立一份谅解忘录，其中，双方拟成立合资企业以投资于中国的不良资产。
橡树资本周一晚间的声明并称，双方还将寻求合作投资中国以外市场的不良资产。
橡树资本总经理John Frank表示，“信达在中国的经验及专业知识无可比拟，可以给予我们独特的机会参与中国的不良债务市场。与此同时，我们也期待与信达分享我们对全球不良资产投资的见解和专业知识。”
此举为信达与橡树资本的深化合作。信达周一开展其高至25亿美元的香港首次公开发售（IPO），并引入橡树资本为基础投资者之一，认购其约5,300万美元的股份。
橡树资本为美国领先的资产管理公司，截至2013年9月30日止其管理资产约798亿美元，投资于不良债务、公司债券（高收益债券及优先债券）、私募投资、可转换证券、房地产和上市证券。公司总部设于洛杉矶，雇员人数超过750名，在全球15个城市设有办事处。
信达是中国最大国有资产管理公司之一，于2013年6月30日其资产总值和净值分别为2,836亿及627亿元人民币。信达总部设于北京，业务网络包括31家分行，员工超过18,000人。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37