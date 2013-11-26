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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:48 BJT

韩国已公布经济指标--2013/11/26

经济指标                  时间  最新数据          前月/前季数        下次公布时间     预估值
                                                                据           (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季     +1.1%  @-p           +1.1%  @-r             --         --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      10月     +0.7%                +0.8%             12月1日         --
                                                                                        
 工业生产(m/m)                  9月     -2.1%  @-p           +1.6%  @-r       11月28日         --
 失业率                        10月      3.0%  @              3.0%  @         12月10日         --
 贸易收支(亿美元)              10月    顺差49  r            顺差37  r          12月1日         --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看韩国经济数据相关资料，可点选

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