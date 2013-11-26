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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 10:51 BJT

台湾股市：盘中上涨，台积电跳涨

路透台北11月26日 - 台湾股市周二早盘上涨0.5%，表现优于多数亚股，台积电 等权重股走扬。

在开盘交易约90分钟后，加权股价指数 升至8,228.76点，延续上交易日的升势。

台积电跳涨2.5%，协助半导体类指数 和电子类指数 分别上涨1.8%和1.1%。

联发科 涨1.2%。

然金融保险类指数 下跌0.2%。(完) 　　

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