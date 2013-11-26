版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:09 BJT

《全球市场》油价大跌后回升，亚洲股市持稳

“我们在走向2014年之际仍看多美元，但对建立多仓仍持战术性谨慎看法，一些美元货币对已在区间高端交易，且数据不太可能始终足以支撑提早缩减刺激举措的预期，”法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在一份报告中称。

周一数据显示，美国10月成屋待完成销售指数触及10个月低点，进一步增添楼市降温信号。

隔夜美股指标表现不一，道琼工业指数 再创纪录收盘高位，但标普500指数 跌0.1%。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐