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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:21 BJT

台湾债市：RP利率大致持稳，投信解约惟银行接手意愿高

路透台北11月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二大致持稳。今日投信解约的状况仍在，但已不若昨日明显。投信先将利率偏低的公债解约，不过银行端客户资金充沛依旧，因此不需烦恼筹码没人接手。

交易员表示，投信基金近两天遭到赎回，可能是因为寿险客户因应今日要标售的30年增额公债，先行筹措周五交割所需的资金。

〞今天一早(投信)将到期单解掉，但后来也有陆续来找券。〞一位证券商交易员表示。

另外一家证券商交易员则说，这两天投信业者有陆续解约，不过利率较高的公司债仍保留。 手中的公债筹码转与银行客户承做，也都能顺利调得资金。

他们认为，以本周资金状况判断，RP利率应不致受投信解约而上扬，料维持在现行区间内。

证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间在0.57-0.59%；一个月内公司债RP利率主要交投在0.67-69%；与上日相似。

主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.55%；约两周天期公司债RP利率交投主要在0.58-0.59%，也大致同上日。

本周公债/公司债发行情况大致为：周五(29日)发行30年公债300亿。本周还本的公司债总计93.5亿台币，到期的分别是台电、中油及新光银行公司债。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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