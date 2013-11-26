《分析》缩减买债已非重点，拉长低利率是2014年FED主基调

**前瞻性指引**

美联储高级经济学家亦暗示，联储可能更多地依赖于就利率路径给出前瞻性指引，例如，透过调节通胀和失业率门槛来暗示即便复苏升温，利率也将维持低位。

相比传统政策，这种措施让美联储有办法做到“承诺在更长时间内维持较低利率，从而提升经济表现，”本月稍早在国际货币基金会(IMF)主办的研究会议上，美联储经济学家William English和J. David Lopez-Salido发表报告这样说。

**怀疑态度**

一些决策者和分析师担心，货币刺激政策已经在助涨资产价格并提高负债水平，当政策退出时经济可能受到损伤。

德国央行最近警告称，欧元区利率若长期维持在创纪录低位的水准，可能对金融业带来风险。

一些策略师认为，采购经理人指数(PMI)改善预示着美国和其他地方经济复苏，利率将在2014年上升。

但Columbia Management的策略师Zach Pandl认为，即使利率升高，10年期美债收益率再上涨100个基点的可能性也较低，因为其已经较2013年低位上涨了不止一个百分点。该公司管理着3,450亿美元资产。

“估值已经进行过大幅修正，”他说。

Payden & Rygel的分析师Jeffrey Cleveland认为，“2014年的经济表现很可能和2013年一样，增长差不多2%。这意味着短期利率维持低位的时间将更长。”(完)