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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:17 BJT

韩国个股：现代汽车希望2014年把在美国汽车销量提高10%--高管

路透首尔11月26日 - 韩国现代汽车 一位高管表示，该公司希望明年把在美国的汽车销量增高10%，凸显现代汽车对旗下Genesis及索纳塔轿车改装版寄予厚望。

现代汽车周二在韩国推出高端Genesis轿车的新款，该款车将于明年上半年在美国上市，此后将是现代汽车旗下的第二畅销汽车索纳塔在美上市。

现代汽车旗下美国集团高管Y.J.Ahn称，“我们的目标是在发达市场提高大中型汽车销量，提升品牌形象和盈利能力。”

现代汽车1-10月在美销量仅增长2%，表现逊于整体市场，因竞争加剧，产能受限及其索纳塔轿车老化。

现代汽车曾于1月表示，计划今年把在美国销量提高4%，至73.4万辆。(完)

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