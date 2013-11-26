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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:25 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元：亚洲盘疲软，但仍保持强势

0303 GMT -

* 英镑兑澳元连四日低点上移走势终止，因澳洲央行副总裁洛威讲话引发获利了结

* 洛威称“干预门槛较高”，令澳元空头失望。

* 5日、10日和20日均线向上，波林格区间扩大--趋势建立

* 上周涨势的38.2%回档位1.75和昨日高点1.7775，分别是首道支撑/阻力位

* 长期目标为2010年7月高点1.8140

* 技术图表(link.reuters.com/xuz84v)(完)

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