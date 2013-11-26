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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:27 BJT

中国新债：进出口行周五将招标发行至多68.5亿元固息债，期限两年

路透上海11月26日 - 中国进出口银行周二公告称，将于周五(29日)招标发行总额不超过68.5亿元人民币固息金融债，期限两年。

刊登在中国债券信息网的公告称，该期债为进出口行今年第42期金融债。采用多重利率中标(美国式)方式。具体招标时间为11月29日10:00-11:00，缴款日和起息日同为12月3日，11月29日-12月3日为分销期，12月9日上市交易。

该期债不设基本承销额，发行手续费为总额的0.05%。

今年以来，进出口行已在银行间市场公开发行4,031.5亿元的金融债。2012年该行同口径债券发行规模为4,400亿元。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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