韩国汇市：韩元回吐涨幅因进口商美元买需增加，公债上涨

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透首尔11月26日 - 韩国韩元周二回吐稍早时多数涨幅，因进口商及其他企业增加美元买需，同时，出口商月底美元卖盘比预期中来得弱。
0300 GMT，韩元兑美元 报1,061.1，几乎与周一本地收盘价1,061.9持平，但已脱离周二盘中高位1,058.6。
“(出口商)的美元卖盘比预期弱，我想这代表企业在等待美元兑韩元更加上涨，”首尔一位外资银行交易员说。
0300 GMT时，三年期韩债12月合约 上涨0.08点至105.52。韩国股市则下跌0.25%。
0300GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,061.1 1,061.9
日圆/韩元 10.4579/650 10.4164
韩国公债期货* 105.52 105.47
韩国综合股价指数 2,010.88 2,015.98
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 田建华)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37