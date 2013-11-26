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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:28 BJT

韩国汇市：韩元回吐涨幅因进口商美元买需增加，公债上涨

路透首尔11月26日 - 韩国韩元周二回吐稍早时多数涨幅，因进口商及其他企业增加美元买需，同时，出口商月底美元卖盘比预期中来得弱。

0300 GMT，韩元兑美元 报1,061.1，几乎与周一本地收盘价1,061.9持平，但已脱离周二盘中高位1,058.6。

“(出口商)的美元卖盘比预期弱，我想这代表企业在等待美元兑韩元更加上涨，”首尔一位外资银行交易员说。

0300 GMT时，三年期韩债12月合约 上涨0.08点至105.52。韩国股市则下跌0.25%。

0300GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,061.1 1,061.9

日圆/韩元 10.4579/650 10.4164

韩国公债期货* 105.52 105.47

韩国综合股价指数 2,010.88 2,015.98

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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