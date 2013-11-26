更新版 1-中国公开市场：三年央票7月中来首未续做，但中性偏紧基调未变

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 三年央票7月中来首次未续做
* 央行中性偏紧基调未改变，防范金融风险优先
* 周二逆回购略减至320亿元，单日净回笼20亿元
* 国库现金定存到期未续进一步加大单日资金回笼 (新增交易员评论和更多背景)
路透北京11月26日 - 中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。
部分一级交易商机构表示，周四的14天逆回购操作有望延续，一些机构并认为央行续做三年央票，传递了安抚市场的信号，但紧平衡的预期并未消解。
刊登在央行的公告显示，中国人民银行公开市场今日进行320亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持稳4.1%；而上周二七天逆回购规模350亿元。
三年央票7月中以来首次未续做，加之周二还有350亿元七天期逆回购到期，由此测算，今日公开市场实现净回笼，规模20亿元。若再考虑今日500亿元国库现金定期存款到期，单日回笼量进一步跳升。
“周二到期的10亿三年央票没有公告续发，我们认为是因为本期票据为定向发行，规模小，即使续发也只是对一家机构，并未公告必要，也不代表偏紧货币政策的结束，”上海一银行交易员表示。
民生银行金融市场部首席分析师李志强亦表示，中性偏紧的货币政策仍在延续。公开市场操作并非资金紧张的主因，央行致力于控制金融风险，但也不愿流动性非常紧张，当前或仍在探寻着两者的平衡之道。
中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉亦表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。
中国证券报则再次呼吁央行把握好货币政策执行力度。周二刊发的中证视点文章称，随着中国央行“去杠杆”和利率市场化的推进，市场整体利率中枢将面临长期上升趋势。为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅“放水”缓解资金紧绷局面。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====
正回购 (周二) --
(周四) 待定
逆回购 (周二) 320
(周四) 待定
央票到期 10
央票到期续做 --
正回购到期 --
逆回购到期 350
==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37