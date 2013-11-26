更新版 1-中国公开市场：三年央票7月中来首未续做，但中性偏紧基调未变

* 三年央票7月中来首次未续做

* 央行中性偏紧基调未改变，防范金融风险优先

* 周二逆回购略减至320亿元，单日净回笼20亿元

* 国库现金定存到期未续进一步加大单日资金回笼 (新增交易员评论和更多背景)

路透北京11月26日 - 中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。

部分一级交易商机构表示，周四的14天逆回购操作有望延续，一些机构并认为央行续做三年央票，传递了安抚市场的信号，但紧平衡的预期并未消解。

刊登在央行的公告显示，中国人民银行公开市场今日进行320亿元人民币逆回购操作，期限七天，中标利率持稳4.1%；而上周二七天逆回购规模350亿元。

三年央票7月中以来首次未续做，加之周二还有350亿元七天期逆回购到期，由此测算，今日公开市场实现净回笼，规模20亿元。若再考虑今日500亿元国库现金定期存款到期，单日回笼量进一步跳升。

“周二到期的10亿三年央票没有公告续发，我们认为是因为本期票据为定向发行，规模小，即使续发也只是对一家机构，并未公告必要，也不代表偏紧货币政策的结束，”上海一银行交易员表示。

民生银行金融市场部首席分析师李志强亦表示，中性偏紧的货币政策仍在延续。公开市场操作并非资金紧张的主因，央行致力于控制金融风险，但也不愿流动性非常紧张，当前或仍在探寻着两者的平衡之道。

中国社科院金融重点实验室主任刘煜辉亦表示，中国目前面临的流动性压力是内生性的，如果不尽快减杠杆，流动性压力不可能自动消失。

中国证券报则再次呼吁央行把握好货币政策执行力度。周二刊发的中证视点文章称，随着中国央行“去杠杆”和利率市场化的推进，市场整体利率中枢将面临长期上升趋势。为应对流动性变局，当前央行有必要加大货币政策微调力度，适度小幅“放水”缓解资金紧绷局面。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

今年以来，央行公开市场操作一波三折。年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) 待定

逆回购 (周二) 320

(周四) 待定

央票到期 10

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 350

==== ==== ==== ==== ==== ==== ====(完)

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