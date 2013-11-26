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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:41 BJT

路透基点：瑞仪光电7,000万美元境内贷款案启动--RLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行澳新银行(澳盛银行，ANZ)和玉山银行，已经启动台湾上市公司瑞仪光电股份有限公司的7,000万美元三年期境内贷款案。

借款人为瑞仪光电(南京)有限公司和瑞仪光电(广州)有限公司，贷款用于短期债务再融资以及一般运营资本。

利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码220个基点，平均期限为2.75年。

银行受邀以以下层级参贷：承贷2,000万美元或以上者，综合收益233个基点，可获35个基点承诺费，享牵头行头衔；承贷1,000-1,900万美元者，综合收益229个基点，费用25个基点，享主办行头衔。

银行回复截止日期12月27日，签约定在2014年1月第一周。

此前报导瑞仪光电7月在境内和境外市场都询问了意向。

该公司在2010年4月为旗下广州公司签订6,000万美元五年期境外定期贷款，综合收益为71.54个基点，利率为较LIBOR加码70个基点。

瑞仪光电是一家从事背光模组以及相关产品制造的公司。(完)

(编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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