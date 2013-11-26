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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 11:41 BJT

日本债市：公债价格小升，投资者关注40年期标债结果

财务省依标准交割日期续发目前的40年券，让交易员较易先出售新的40年券，旋即在标债时回补。

中午时分，当前和新40年期公债收益率下滑0.5个基点至1.745%。

指标12月公债期货 在144.76-144.86的狭幅区间波动，截至早盘收市，暂收在盘中高位，上升0.15点。

日本央行公布了10月31日的政策会议纪录，对日债并无太大的直接影响。会议记录显示，部分审议委员寻求淡化央行的通胀目标，因为担心各种风险会导致经济前景蒙阴，比如企业投资和薪资水平增长缓慢。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.090%

五年期公债 0.000% +0.0 0.200%

10年期公债 0.630% -0.5 0.635%

20年期公债 1.505% -1.0 1.515%

30年期公债 1.670% -1.0 1.680%

10年期公债期货 <0#JGB:> 144.93 +0.22 144.71

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李婷仪)

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