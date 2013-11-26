中国汇市：人民币即期早盘持稳，本月内料难以突破6.09关口

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
* 人民币即期早盘持稳，波幅继续收窄
* 即期本月内料难以突破6.09大关
* 6.0920元附近有大行的稳定购汇盘
* 期待监管层进一步指引
路透上海11月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘持稳，仅较昨日收盘微升3个点子，波动空间更是收窄至6个点子。交易员称，结汇盘不少，但大行购汇持续出击，令即期汇率维持平稳。
一外资银行交易员称，即期还是不动，11月横盘在6.09上方，导致远期汇率也连续走贬，远期市场对年底人民币升值加速的预期，正逐渐被修正。
“跟昨天差不多，早盘很稳定，结汇挺多的，但买的也很多，...市场预期比较一致，（美元）买盘委托在固定的价格，大约6.0920-6.0922，根本下不去。”北京一国有银行交易员指出。
北京时间11:20，人民币兑美元即期报6.0923元，上日收报6.0926元。今日人民币兑美元中间价 为6.1357元，上日中间价为6.1342元。
交易员们并称，估计监管层有意维持人民币汇率的稳定，月内汇市横盘在6.09元附近的概率非常大，大家能做的就是顺势而为。期待下个月会有所突破，这主要要看监管层进一步的指引。
全球汇市方面，欧元兑日圆周二由四年高点回落，兑美元亦下跌，因此前欧洲央行官员讲话立场温和，打击了欧元的涨势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1516/56，上日尾盘为6.1535。
北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0790/97元，上一交易日尾盘报6.0774元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37