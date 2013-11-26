中国汇市：人民币即期早盘持稳，本月内料难以突破6.09关口

* 人民币即期早盘持稳，波幅继续收窄

* 即期本月内料难以突破6.09大关

* 6.0920元附近有大行的稳定购汇盘

* 期待监管层进一步指引

路透上海11月26日 - 人民币兑美元即期 周二早盘持稳，仅较昨日收盘微升3个点子，波动空间更是收窄至6个点子。交易员称，结汇盘不少，但大行购汇持续出击，令即期汇率维持平稳。

一外资银行交易员称，即期还是不动，11月横盘在6.09上方，导致远期汇率也连续走贬，远期市场对年底人民币升值加速的预期，正逐渐被修正。

“跟昨天差不多，早盘很稳定，结汇挺多的，但买的也很多，...市场预期比较一致，（美元）买盘委托在固定的价格，大约6.0920-6.0922，根本下不去。”北京一国有银行交易员指出。

北京时间11:20，人民币兑美元即期报6.0923元，上日收报6.0926元。今日人民币兑美元中间价 为6.1357元，上日中间价为6.1342元。

交易员们并称，估计监管层有意维持人民币汇率的稳定，月内汇市横盘在6.09元附近的概率非常大，大家能做的就是顺势而为。期待下个月会有所突破，这主要要看监管层进一步的指引。

全球汇市方面，欧元兑日圆周二由四年高点回落，兑美元亦下跌，因此前欧洲央行官员讲话立场温和，打击了欧元的涨势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1516/56，上日尾盘为6.1535。

北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0790/97元，上一交易日尾盘报6.0774元。