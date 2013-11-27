《香港报摘》--经济日报11月27日

--湾仔囍汇2期今将发售首批220伙，发展商公布，项目昨日（26日）截止登记累收近4,500票，有机成今年新盘「新票王」，绝大部分票源为投资者，反映市区细单位具一定号召力。 * 其他： --券商近日纷纷上调恒 指目标，市场上最「牛」的渣打上望28,000点的同时，分析员近来亦展开「升级潮」，争相调升多只重磅股目标价。 目前各大强势股，距券商最乐观的目标价，仍平均有22.6%的潜在升幅。