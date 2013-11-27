《香港报摘》--经济日报11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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* 要闻版头条：
--湾仔囍汇2期今将发售首批220伙，发展商公布，项目昨日（26日）截止登记累收近4,500票，有机成今年新盘「新票王」，绝大部分票源为投资者，反映市区细单位具一定号召力。 * 其他： --券商近日纷纷上调恒 指目标，市场上最「牛」的渣打上望28,000点的同时，分析员近来亦展开「升级潮」，争相调升多只重磅股目标价。 目前各大强势股，距券商最乐观的目标价，仍平均有22.6%的潜在升幅。
--创维数码 早前与阿里巴巴合作推出网络电视，行政总裁杨东文称，单在「光棍节」（11月11日）在网上销售额就达2亿人民币，满意成绩。 他强调会贯彻同时发展线上线下产品的方针。
--原生态牧业 昨日挂牌，但股价最后潜水3.7%收市。公司董事长赵洪亮表示，对股价长远有信心，指市场不了解公司业务 对于股价表现，原料奶价料稳步升。(完)
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