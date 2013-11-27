《香港报摘》--信报11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
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* 要闻版头条：
--泰国政局再现动荡，恐严重打击当地旅游业，各国政府正密切关注事态发展，已有包括中国在内的23个国家及地区向泰国发出旅游警示。 * 其他： --新股大混战，单是本周已有11只新股招股，互相抢夺资金；在竞争激烈下，有新股要减价作招徕，已完成招股程序的广东陶瓷商东鹏控股 ，把招股价大幅削减约三成至2.94港元，令集资额降至只有7.33亿港元。
--市场消息指出，由嘉里建设 分拆出来的嘉里物流，暂计划于下周五开始招股，拟集资29亿港元，上市安排行包括中银国际、花旗、汇丰及摩根士丹利。
--受惠中国市场业务扩大，豪特 上半年盈利增长11%。行政总裁叶志礼表示，现时中国市场占整体业务约30%，预计2015年占整体业务的比例升至50%，未来将加大投资中国，预计明年中国的销售点增至120个。(完)
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