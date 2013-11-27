《香港报摘》--信报11月27日

--泰国政局再现动荡，恐严重打击当地旅游业，各国政府正密切关注事态发展，已有包括中国在内的23个国家及地区向泰国发出旅游警示。 * 其他： --新股大混战，单是本周已有11只新股招股，互相抢夺资金；在竞争激烈下，有新股要减价作招徕，已完成招股程序的广东陶瓷商东鹏控股 ，把招股价大幅削减约三成至2.94港元，令集资额降至只有7.33亿港元。