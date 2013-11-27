《香港报摘》--其他报纸重要消息11月27日

* 明报：

--周大福 中期港澳地区销售较中国内地更佳，主要是因为内地客大举来港买金及珠宝。尽管中期报捷，周大福管理层预告抢金潮退去后，下半年销售将转弱。

--长实 今年仅推售过大窝口昇柏山一个新盘，加上同系大型新盘迟迟未获批预售，令卖楼成绩大倒退，预计全年只会累售近500伙及套现近50亿港元，除较去年劲跌逾八成外，更录得13年来最低销售纪录。 * 星岛日报：

--香港民众上周五开始可认购国债，截至昨日，本地银行普遍表示，今年认购申请宗数胜去年，有中小型银行总认购量较去年增加超过两倍，平均认购金额介乎3至5万元人民币。 * 苹果日报：

--为中石油提供技术服务的华油能源 主席王国强接受访时表示，中石油打贪风波已接近尾声，惟估计中石化于山东油管的爆炸案，仍会为下游产业，带来不稳定因素。 * 东方日报：

--港府政治委任官员团队再有人事变动，权威消息指港府最快今日宣布现年53岁的财经事务及库务局副局长梁凤仪离开政府的决定，并会同日公布两名副局长人选，包括梁的继任人选，以及悬空一年多的发展局副局长人选。

--立法会文件显示，财库局认为，政府债券计划应可按市况及需要发行伊斯兰债券集资。国际资本市场评级高的伊斯兰债券十分短缺，同时特区政府具备AAA信贷评级，预期政府首度发行的伊斯兰债券会引起国际市场关注及兴趣，吸引中东及世界各地一批新投资者，使用香港的金融平台。 * 文汇报：

--中国金融投资管理 行政总裁罗锐透露，目前该公司正不断扩充小额贷款的牌照，并获得北京市密云县政府支持，预期可于明年获得注册资本为5亿元人民币，且经营范围突破注册地限制的小额贷款牌照。 * 大公报：

--中国燃气 执行主席刘明辉昨表示，由于集团股价近期出现较大变化，故与中石化 配股计划已经终止，目前亦没有新的配股计划。(完)