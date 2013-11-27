《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月27日

路透香港11月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7519港元 ) 美股道琼工业指数 周二收升0.26点，报16,072.8点。零售和房屋建筑类股位列表现最佳板块，因此前业内公司公布优于预期的业绩，且房屋市场数据良好。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价