《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--11月27日

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称圣彼得堡地铁爆炸事件造成9人死亡20人受伤
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港11月27日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7519港元 ) 美股道琼工业指数 周二收升0.26点，报16,072.8点。零售和房屋建筑类股位列表现最佳板块，因此前业内公司公布优于预期的业绩，且房屋市场数据良好。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 201.690 0.71 7557 15.635 0.35 中国铝业 9.100 0.00 22381 2.822 -0.64 中国移动 52.840 0.92 186722 81.922 0.33 中国人寿 47.650 -0.17 58437 24.625 -0.10 中石油 118.470 -0.60 27011 9.184 -0.50 中石化 86.020 -1.70 23067 6.668 0.27 汇丰控股 0.000 0.00 0 0.000 -100.00 中电信 52.790 0.86 9883 4.092 0.05 中国联通 15.530 0.91 146982 12.039 -0.67 兖州煤业 10.720 -0.74 38522 8.310 -0.60 华能国际 38.000 1.79 14156 7.364 -0.08 南方航空 21.770 4.92 28528 3.375 -1.88 东方航空 20.170 0.35 15517 1.564 -50.36 中芯国际 3.830 1.32 38073 0.594 -1.03（完）
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选