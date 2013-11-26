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货币新闻 | 2013年 11月 26日 星期二 17:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--11月26日

路透伦敦11月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存           变动
    铜           434,850         -2,650
    锡            10,875           -215
    铅           232,900           -725
    锌           971,350         -2,000
    铝         5,401,675         -8,600
    镍           249,660           +648
    铝合金        59,800            -40
    NASAAC        90,400           -660
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种   库存数据            库存分布              品种    库存数据      库存分布
 铜     MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝     MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌     MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍     MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 艾茂林; 审校 蔡美珍)

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