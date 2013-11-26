中国央行：酝酿更进一步利率市场化，特别是存款利率市场化--行长

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透北京11月26日 - 中国央行行长周小川周二表示，近期中国正在加强制度建设，正酝酿更进一步的利率市场化，特别是存款利率市场化，要建立包括定价、报价在内的机制，以便在中期全面实现利率市场化。
证券时报网援引他在第三届中法金融论坛上的话称，金融价格改革方面，将稳步推进人民币汇率改革，深化外汇市场深度，减少央行常态式市场干预。
“另一个价格改革内容就是加快推进利率市场化，要建立一些机制，包括定价、报价机制，以便在中期全面实现利率市场化。”周小川称，此外，在市场上形成市场定价的基础利率。中国已经有国债收益率曲线，但是还是需要进一步建设并完善，以便市场参与者参考。
他指出，下一方面将在这些改革基础上，加快实现资本项目可兑换，使得企业更方面参与投资贸易活动，从过去重视行政审批改为重视监测分析，从微观管理转向宏观管理，从正面清单转向负面清单。要进一步扩大QDII（合格境内投资者）和QFII（合格境内投资者）的主体资格和投资额度，条件成熟要取消审批。
中国本月三中全会改革决定提出，完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线。加快实现人民币资本项目可兑换。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37