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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:04 BJT

韩国股市：连涨两日后回撤，浦项钢铁下跌

路透首尔11月26日 - 韩国股市周二早盘在清淡的交投中下跌，投资者将近期获利落袋为安，因美国节假日开始前夕交投动能不足。

0315 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌0.3%至2,010.45点，一度触及日低1,998.90点。

“市场目前缺乏动能，导致投资者获利了结，但年底消费增长可能会刺激股市上行，”汉阳证券分析师Lim Dong-rak表示。

外资在接近盘中时卖超111亿韩元(1,045万美元)的韩股，机构投资者卖出520亿韩元。

浦项钢铁 下跌2%，因穆迪(Moody's)将该公司外币债券评级从Baa1下调为Baa2，指出其债务水平较高，而且钢铁业基本面形势严峻。

现代汽车 和起亚汽车 分别下跌0.4%和0.8%。

KB金融集团 和韩亚金融集团 分别下滑2%和1.5%。

下跌股与上涨股数量为442和333。(完)

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