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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:25 BJT

路透基点：海南美兰国际机场贷款目前承诺总额已逾3亿美元--RLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，海南美兰国际机场的2亿美元三年期贷款已有超过10家银行加入，目前为止承诺总额超过3亿美元。

一名消息人士表示，此案规模可能提高至2.5亿美元左右。

预定12月初举行签约。

先前已报导，兆丰国际商银、台新银行及合作金库银行担任牵头行兼簿记行。

德意志银行担任财务协调人及担保品控管行，合作金库银行担任额度代理行，台新银行担任文件准备行。

这笔分期偿还贷款由土地及另一家公司的股票提供担保，初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。利率将随着借款人合并债务总额的变化而调整：若合并债务总额在35亿元人民币(5.75亿美元)或以下，利率较LIBOR加码330个基点；若债务总额超过35亿元，则加码370个基点。

银行受邀以四个层级参贷：

承贷3,000万美元或以上者，综合收益367个基点，前端费为100个基点，享牵头行头衔；

承贷2,000-2,900万美元者，综合收益352个基点，前端费为60个基点，享主办行头衔；

承贷1,000-1,900万美元者，综合收益339个基点，前端费为25个基点，享安排行头衔；

承贷500-900万美元者，综合收益334个基点，前端费为10个基点。

该笔贷款还有50个基点的承诺费。

该笔贷款有1.5年的宽限期，分四次每半年不等额偿还：10%(1-2)、15%(3)、65%(4)。

所筹资金用于营运资本及资本支出。

在香港上市的海南美兰国际机场公布，2013年上半年营收为4.0429亿元人民币，较上年同期增长14%；净利增长20%至1.8826亿元。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)

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