路透基点：海南美兰国际机场贷款目前承诺总额已逾3亿美元--RLPC

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，海南美兰国际机场的2亿美元三年期贷款已有超过10家银行加入，目前为止承诺总额超过3亿美元。
一名消息人士表示，此案规模可能提高至2.5亿美元左右。
预定12月初举行签约。
先前已报导，兆丰国际商银、台新银行及合作金库银行担任牵头行兼簿记行。
德意志银行担任财务协调人及担保品控管行，合作金库银行担任额度代理行，台新银行担任文件准备行。
这笔分期偿还贷款由土地及另一家公司的股票提供担保，初始利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点。利率将随着借款人合并债务总额的变化而调整：若合并债务总额在35亿元人民币(5.75亿美元)或以下，利率较LIBOR加码330个基点；若债务总额超过35亿元，则加码370个基点。
银行受邀以四个层级参贷：
承贷3,000万美元或以上者，综合收益367个基点，前端费为100个基点，享牵头行头衔；
承贷2,000-2,900万美元者，综合收益352个基点，前端费为60个基点，享主办行头衔；
承贷1,000-1,900万美元者，综合收益339个基点，前端费为25个基点，享安排行头衔；
承贷500-900万美元者，综合收益334个基点，前端费为10个基点。
该笔贷款还有50个基点的承诺费。
该笔贷款有1.5年的宽限期，分四次每半年不等额偿还：10%(1-2)、15%(3)、65%(4)。
所筹资金用于营运资本及资本支出。
在香港上市的海南美兰国际机场公布，2013年上半年营收为4.0429亿元人民币，较上年同期增长14%；净利增长20%至1.8826亿元。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37