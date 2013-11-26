《焦点》欧美原油价差交易：从摇钱树变身危险的“寡妇制造机”

**苦日子**

价差交易最有名的拥护者之一Pierre Andurand，曾在9月接受金融时报专访时预测，美国原油有可能很快以高于布兰特原油的价格交易，恢复昔日局面。

当时，他旗下规模3.15亿美元的Andurand Commodities Fund，能为投资者提供高达44%的回报率。

一个月后，美国原油较布兰特原油的差价扩大至每桶10美元。炼油厂对原油需求不如预期，一定程度上造成库欣的原油库存意外大增。Andurand的基金在10月下跌7%。

据路透所见数据，今年以来Andurand基金仍是正回报，截至9月底上涨了34.7%，远高于同业平均的5.3%。

但这其中有着大起大落。Andurand之前的风投企业BlueGold Capital Management，在2011年亏损逾30%后，已于2012年结束业务。

随着布兰特较美国原油的溢价在11月进一步扩大，加上美国原油跌至五个月低位，基金经理们认为，那些在上半年因价差交易获利、但未能预测走势反转的投资人，未来的日子将更不好过。

对一些基金来说，走势起起落落的确带来痛苦。据称从事布兰特/美国原油价差交易的Liberty Funds，在10月已下跌3.7%，年初截至10月底则挫跌20.1%。该公司不愿对此置评。

其他在10月亏钱的基金还包括Brevan Howard规模8.8亿美元的Commodities Strategies Master Fund，继9月下跌4.33%后10月又跌1.82%，今年至10月底跌了3.3%。

“过去几周震荡剧烈，价差(交易)肯定很难操作，”新加坡Merchant Commodity的Mike Coleman表示。他旗下的基金在10月下跌4.6%，但年初至10月底则有9.71%的涨幅。

“过去几周，由于走势震荡且推动因素复杂，我们的价差交易部位不大。”

欧美原油价差在短短一周时间内，最低至每桶8.60美元，最高到过15.87美元，现在基金经理们对于之后的走势也没把握。

Tusker Capital的投资组合经理Anuraag Shah等人，预测未来几周价差将崩跌至10美元以下。Shah称“美国原油的跌势已经过度。随着进入假日季和冬季，美国原油需求会升高。”

其他人则表示价差只会扩大。有一件事是无庸置疑的，那就是价差仍会极度波动，对甘冒风险者充满吸引力。