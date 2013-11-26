中国债市动态：现券弱势盘整，公开市场偏紧基调未改机构多观望

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 中国银行间债市周二早盘现券持稳。央行公开市场三年央票意外未续做，并以适量七天逆回购驰援，但市场分析认为偏紧货币政策基调并未有改变，大多机构维持观望态度，现券交投淡静。
“今天央行有逆回购，国开(新债)发的也还可以，但带动作用不大，现券弱势盘整。”上海一大型券商交易员称。
她指出，虽然央行继续展开适量逆回购，且三年央票到期未续做，但仍不能对冲今日逆回购到期量，此外还有500亿元人民币现金定存到期，“资金还是紧的，不管线上还是线下，资金成本都高，这就压制了债券，收益率下不去。”
中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。
北京一大型券商交易员也表示，月末将至，资金面考验将主导近期现券行情，“价高还不好找，大家都过得比较辛苦。”
货币市场上，隔夜、七天及14天质押式回购利率 跟随较低开盘价小幅回落，而21天及以上期限品种价格大多再上一层楼，短期资金拆借难度未有实质改善。
国开行 周二招标增发的两期固息债，中标收益率均稍低于预估，央行公开市场未到期续做三年央票，且逆回购操作量仍维持一定规模，有助稳定债市预期，令两期债整体需求尚可。
剩余期限约2.72年的固息国债130017券最新双边报价对应收益率 为4.40%/4.35%，上日尾盘为4.39%/4.35%。
五年期国债期货主力合约 早盘收报91.228元人民币，跌0.082元，或0.09%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37