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亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:27 BJT

中国债市动态：现券弱势盘整，公开市场偏紧基调未改机构多观望

路透上海11月26日 - 中国银行间债市周二早盘现券持稳。央行公开市场三年央票意外未续做，并以适量七天逆回购驰援，但市场分析认为偏紧货币政策基调并未有改变，大多机构维持观望态度，现券交投淡静。

“今天央行有逆回购，国开(新债)发的也还可以，但带动作用不大，现券弱势盘整。”上海一大型券商交易员称。

她指出，虽然央行继续展开适量逆回购，且三年央票到期未续做，但仍不能对冲今日逆回购到期量，此外还有500亿元人民币现金定存到期，“资金还是紧的，不管线上还是线下，资金成本都高，这就压制了债券，收益率下不去。”

中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。

北京一大型券商交易员也表示，月末将至，资金面考验将主导近期现券行情，“价高还不好找，大家都过得比较辛苦。”

货币市场上，隔夜、七天及14天质押式回购利率 跟随较低开盘价小幅回落，而21天及以上期限品种价格大多再上一层楼，短期资金拆借难度未有实质改善。

国开行 周二招标增发的两期固息债，中标收益率均稍低于预估，央行公开市场未到期续做三年央票，且逆回购操作量仍维持一定规模，有助稳定债市预期，令两期债整体需求尚可。

剩余期限约2.72年的固息国债130017券最新双边报价对应收益率 为4.40%/4.35%，上日尾盘为4.39%/4.35%。

五年期国债期货主力合约 早盘收报91.228元人民币，跌0.082元，或0.09%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 林高丽)

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