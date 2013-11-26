中国货币市场：14天以内回购利率多小跌，央行逆回购稍缓情绪但未实质改善

欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透上海11月26日 - 中国银行间市场周二14天以内主要回购利率早盘均小幅回落，而一个月以上期限资金利率则持续走升。交易员表示，央行央票未续作且逆回购继续“放水”，短期内有助于缓和市场情绪，但较之今日国库现金等到期量，单日净回笼量相对偏多，短期资金拆借难度仍未实质改善。
他们并认为，21天以上等期限资金利率攀高不下，尤其是三个月期限资金利率逾7%，反应市场对未来流动性担忧及谨慎心态不减，机构多寄望未来财政存款投放驰援资金面。
“(资金)就这样吧，比昨天好点儿，不过该借还是借，央票没续作，好歹算个利好，”华南一银行交易员表示，“虽说还有逆回购投放，但是就没觉得资金面怎么好转”。
她进一步表示，央行逆回购较上周操作量还是减少的，且今日资金到期量又比较大，包括500亿元国库现金定存以及350亿元逆回购，资金面实质上并未明显改善。
央行网站信息显示，未续做周二到期的10亿元人民币三年期央票，为7月以来首次未续做。此前央行一般于三年央票到期前一日发布续做公告。
据路透统计，周二350亿元七天期逆回购到期，500亿元国库现金定期存款到期，再加上10亿元央票到期，由此测算，今日净回笼资金规模520亿元。
上海另一银行交易员亦表示，逆回购消息之后市场一度略有些许改善，但单日资金净回笼量不少，总体而言资金拆入难度缓解有限，“三个月资金利率已逾7%，未来等等看财政存款投放吧”。
另外，近期以来，各期限质押式回购开盘价均明显被压低，市场揣测应是央行维稳市场利率的意图，而今日亦无例外，隔夜、七天以及14天期限质押式回购利率均在9:06同时出现略偏低的开盘价。
中国人民银行公开市场三年央票7月中来首次未续做，逆回购操作规模较上周略缩量，国库现金定存到期未接续进一步加大单日资金回笼，央行中性偏紧的基调未见有改变迹象。
据以往经验，11月开始财政存款进入投放期，在12月则达到顶峰。此前三年11月投放规模在1,100亿元-3,700亿元区间，而12月，单月投放资金逾万亿元也不足为奇。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.7652 3.9046 -13.94
七天 4.7149 4.8583 -14.34
14天 5.9711 6.2257 -25.46
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 6.2000 5.2900 +91.00
七天 6.0100 5.7800 +23.00
14天 5.5000 4.8550 +64.50
回购定盘利率
其中:隔夜 3.9100 3.9500 -4.00
七天 4.7100 4.7400 -3.00
14天 5.9400 6.1800 -24.00
Shibor
其中:隔夜 3.7460 3.8470 -10.10
七天 4.6775 4.7400 -6.25
三个月 4.7156 4.7132 -21.5
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19
* 顺应市场资金情况，大行下调拆款利率 * 短票利率大致持稳，主要在0.40-0.41% * 投信资金尾盘涌入，RP利率有望下调 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北3月30日 - 台湾银行间短率周四略走跌。资金调度人士表示，今天市场资金续 呈宽松状态，大型银行顺应市场资金情势，适度下调拆款利率，对票券商两周拆款自0.43% 下调至0.41%。 他们表示，目前市场资金依旧很多，尤其是外商银行更是普遍多钱，为去化剩余资金， 外银跨月利率甚至压低到0.18-0.20%；但额度不多需求亦不振。 〞钱还是多啊，但没有什么需求啊，只有外商打来丢钱的电话。〞一大型银行资调人员 说。 另一大型银行资调人员亦指出，今天市场上钱还是很多，惟无新增的需求，仅到期续做 ，利率则顺应市场资金情势适度往下调。 两位大型票券商资调人员均称，市场钱还很多，大型银行亦略下调拆款利率，两周做在 0.40-0.41%间。 本地时间17:37