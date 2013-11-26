版本:
中国
亚洲 | 2013年 11月 26日 星期二 12:49 BJT

香港股市：恒指上涨，但中石化拖累大盘

路透香港11月26日 - 中国能源巨头中石化股票周二早盘大跌，打压了中港指标股指。中石化青岛输油管爆炸后，警方逮捕九名相关人员。

0330GMT，恒生指数 上涨0.2%至23,728.9点，恒生国企指数 下滑0.4%。

中午时分，内地股市沪深300指数 上涨0.1%，沪综指 持平。

中石化 下滑2.8%至逾一周最低。

新华社报导称，警方周一晚已控制青岛东黄输油管道泄漏爆事故相关人员九人，其中中国石油化工集团公司相关人员七人、青岛经济技术开发区相关人员两人。

周大福 在公布季报前微升0.3%。

原生态牧业 首日挂牌，下跌1.6%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐